ニューストップ > 国内ニュース > 萩市で軽乗用車同士の正面衝突事故、74歳男性が死亡 逆走していた可… 警察 無職 KRY山口放送 萩市で軽乗用車同士の正面衝突事故、74歳男性が死亡 逆走していた可能性 2025年10月18日 19時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山口県萩市で18日午後、軽乗用車同士の正面衝突事故があった 3人が病院に搬送され、片方の軽乗用車に乗っていた74歳男性が死亡 警察は、死亡した側の軽乗用車が逆走していた可能性もあるとみている 記事を読む おすすめ記事 女優・高橋智子さん 交通事故で急逝 39歳 所属事務所発表 舞台中心に活躍 ドラマ出演も 2025年10月18日 14時47分 ディーン・フジオカ、離婚を発表「お互いを尊重し合った結果、それぞれの道へ」 妻への感謝の思いもつづる 2025年10月18日 16時35分 佳子さま、至近距離からの“ドアップ動画”が拡散「こんな間近で見られるなんて」疑問視されるマナーと警備問題 2025年10月18日 12時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 セルフレジで感じた「違和感」に店内騒然…スーパーやコンビニで多発中の『カゴ抜け』とは？「これは一発実刑の詐欺罪」「自分もやられた…」 2025年10月18日 7時20分