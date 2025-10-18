µÕÁö¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤«¡ÄÇë»Ô¤Î¹ñÆ»262¹æ¤Ç»ö¸Î¡¡74ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¢½õ¼êÀÊ¤Î69ºÐ½÷À¤¬½Å½ý
18Æü¸á¸å¡¢Çë»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢1¿Í¤¬¶»¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿Â¦¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çë·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸á¸å1»þ40Ê¬º¢¡¢Çë»ÔÀîÅç¤Î¹ñÆ»262¹æ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊÒÊý¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¢¤Þ¤¿½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿69ºÐ¤Î½÷À¤¬¶»¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤â¤¦ÊÒÊý¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿37ºÐ¤ÎÃËÀ¤â·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¤¢¤ëÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¦¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£