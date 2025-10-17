15日、下伊那郡内の男女8人が毒キノコの「ツキヨタケ」を食べ、おう吐などの症状を訴えました。毒キノコによる食中毒は県内で今シーズン、初めてです。毒キノコである「ツキヨタケ」を食べたのは、下伊那郡内に住む30代から70代までの男女8人です。15日午後2時ごろ下伊那郡内の事業所で振る舞われた野生のキノコ料理を食べたところ、およそ1時間後からおう吐や頭痛、下痢などの症状を訴えたということです。飯田保健所が調理