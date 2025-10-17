¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥­¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¡á£³·î/Dia Dipasupil/FilmMagic/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥­¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬¡¢¥é¥Ã¥×²Î¼ê¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÇË¤¿¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï»þ¤Ë¡ÖÍ­³²¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï£±£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥È¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¡ÖÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÂÐ½è¤·