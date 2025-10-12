過去２回連続で箱根駅伝２区を務めている青学大・黒田朝日photo by AFLO後編：渡辺康幸の三大駅伝展望大学駅伝の解説者としてもおなじみの渡辺康幸氏（現・住友電工監督）。前編では全体の勢力図を見ながら出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝は「３つとも違う大学が勝つ気がする」としたうえで、上位候補として早稲田大学、中央大学、創価大学について触れた。後編では、箱根駅伝を想定しながら、青山学院大と駒澤大、初の総合