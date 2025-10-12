

後編：渡辺康幸の三大駅伝展望

大学駅伝の解説者としてもおなじみの渡辺康幸氏（現・住友電工監督）。前編では全体の勢力図を見ながら出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝は「３つとも違う大学が勝つ気がする」としたうえで、上位候補として早稲田大学、中央大学、創価大学について触れた。後編では、箱根駅伝を想定しながら、青山学院大と駒澤大、初の総合優勝を狙う國學院大の状況を交えて占っていただいた。

【距離が延びて強さを発揮するのは――】

――青学大はどうでしょうか。

「いつもどおり、最後の箱根に合わせているでしょう。出雲と全日本は走り込んでいる最中なので、なかなか調子は上がってこないと思います。それでも、ミスがなければ、上位に食い込んでくると思いますが」

――箱根に関していえば、青学大は上りも下りも山を担ってきた選手が卒業しました。そのあたりがどう出るか。

「でも、前回の優勝タイムは10時間41分台ですよ。２位に３分近い差がありましたから。山の２区間で前回より多少タイムがかかっても、十分に戦えます。タイムが10時間45分ぐらいにとどまったら、優勝争いがもっと面白くなると思います」

――駒澤も箱根駅伝では優勝争いに絡んでくるという見立てです。

「結局、駒澤は佐藤圭汰選手（４年）次第ですね。たぶん全日本からは戦線に戻ってくると思うので、全日本でも、区間記録を持つ２区や３区あたりに佐藤選手を起用できたら、優勝争いに加わると思いますよ。そのうえで、箱根では青学のライバルに駒澤がなるんじゃないですかね」

――國學院大は、平林清澄選手（現・ロジスティード）や山本歩夢選手（現・旭化成）は卒業しましたが、好選手がそろっています。

「昨シーズンほどマークされていないので、個人的には、意外に今シーズンこそ来るような気がしています。４年生に青木瑠郁選手、上原琉翔選手、３年生にも辻原輝選手や野中恒亨選手といった強力なランナーがいる。２年生も、飯國新太選手らが力をつけてきました。１年生の郄石樹選手も調子がいいと聞きます。

絶対的なエースはいなくても、10000m28分半を切っている選手は多いですし、しぶとく走ると思いますよ」

――お話を聞いていると、名前が挙がった大学はどこも強そうですね。混戦が繰り広げられそうです。

「だから、読めないんです。中大はどっちに転ぶのかが、特に読めないですね。最初（前編）に『３つとも違う大学が勝つ』と言いましたが、仮に中大が出雲を獲ったら、その勢いに乗って、三冠を達成する可能性もあるんじゃないかという気もします。前回の箱根では5区の途中まで先頭を走っていますし、そのメンバーが８人残っていますから。極端に言えば、三大駅伝は本来の力を発揮できないまま終わることもあれば、圧倒的な強さが発揮されて三冠を達成することもある、というシナリオが両方描ける印象も受けます。蓋を開けて見るまで本当にわからないです」

【６校に次ぐ注目チームは？】

――ここまで挙がった６校のほかに、注目しているチームや選手はいますか。

「帝京大ですね。帝京がいいんですよ。この前（９月28日）のThe Road of WASEDAでもロード５kmで何人も13分台で走っていました。粒揃いですよ。

例年のように練習量はやってきているんですけど、最近の結果を見ていると、距離を踏むだけじゃなくてスピードも入れるという方向に、少しだけ舵を切ったように思います。チーム構成としては國學院に近い。國學院のほうが少しだけレベルは上だと思いますが。

ここまでで７校挙げましたが、どこも強いですね」

――この７校が順当なら、箱根駅伝のシード権は残り３枚しかありません。シード権争いも熾烈ですね。

「予選会の結果はもちろんやってみないとわかりませんが、予選組のなかでは大東文化大学が面白そうですね。留学生がなかなか駅伝にハマらないことが多いですが、日本人も粒揃いで、先に挙げた7校に次ぐ力があると思います」

――東洋大は20年連続でシード権を獲得していますが、今年は全日本大学駅伝選考会で８位に終わり、18年連続の本大会出場を逃しています。

「酒井（俊幸）監督は、２回は失敗しないと思います。名監督ですよ。１回ぐらいの失敗は誰にでもあります。大八木さん（弘明、駒大総監督）でさえ、シード権を落としたことがあるんですから。東洋は松井海斗（2年）や緒方澪那斗（4年）といった強い選手が何人もいますし、普通に考えて、箱根でシード落ちするチームではないと思います。

城西大もシード権圏内でしょうね。ヴィクター・キムタイ選手と斎藤将也選手（ともに4年）という、2区と5区を走った選手がいるのは大きいです。

シード校では東京国際大がシード権を守れるかどうか。２区の区間記録をもつリチャード・エティーリ選手（３年）という大エースはいますが、日本人がもう一段レベルを上げてこないと、なかなか厳しいように思います」

――先ほど大東大の名前が挙がりましたが、上位校が盤石なだけに、予選会から勝ち上がってシード権を獲得するのはなかなか難しそうです。もっとも、その予選会もボーダーライン付近は毎年混戦です。

「大東や順天堂大は、当たり前に通過すると思いますけどね。予選会を通りそうなところを上から予想していくと、前回、予選敗退したチームでは、明治大と東海大が今、いいんですよね。それと、前田和摩選手（３年）がいる東京農業大も入ってきそう。この３校が入ってきたら、３校が弾き出される。10年連続出場中の法政大もうかうかしていられないですし、山梨学院大や神奈川大もきちんと走れなかったら落選する可能性もあります。

去年は、明治も東海も東農大も落ちましたけど、５番から10番前後のチームは、どこも紙一重だと思います。

予選会だけでなく、本大会も、ボタンをひとつ掛け違えただけで、優勝候補だろうと７位とか10位になる可能性もあるし、下手をすればシード権を逃すこともありえます。

直近の記録会等のレースの結果をもとに、皆さんも予想を立てると思いますが、それだけで測ることはできません。結局、最後の調整で結果は変わってきますから。それだけ、上位予想に名前を挙げた大学はどこも力がありますよ」

Profile

渡辺康幸（わたなべ・やすゆき）／1973年６月８日生まれ、千葉県出身。市立船橋高−早稲田大−エスビー食品。大学時代は箱根駅伝をはじめ学生三大駅伝、トラックのトップレベルのランナーとして活躍。大学４年時の1995年イェーテボリ世界選手権１万m出場、実業団1年目の96年にはアトランタ五輪10000m代表に選ばれた。現役引退後、2004年に早大駅伝監督に就任すると、2010年度には史上3校目となる大学駅伝三冠を達成。15年４月からは住友電工陸上競技部監督を務める。学生駅伝のテレビ解説、箱根駅伝の中継車解説では、幅広い人脈を生かした情報力、わかりやすく的確な表現力に定評がある。