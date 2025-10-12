保存性が高く、栄養も豊富なツナ缶。常にストックしているというご家庭も多いのではないでしょうか。サラダに添えるだけでなく、炒め物や煮物など、幅広い料理で活躍する便利食材です。そこで今回は、ツナ缶を使った人気おかずレシピ8選をご紹介。いずれも15分以内で完成する簡単メニューなので、忙しい日のおかず作りに役立ちますよ。ツナ缶の新たな魅力を発見しながら、ぜひ献立に取り入れてみてくださいね！■【ゴマ油×ポン酢