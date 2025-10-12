【15分以内で完成】ツナ缶を使った絶品おかずレシピ8選〜オイル漬けと水煮はどう使い分ける？
保存性が高く、栄養も豊富なツナ缶。常にストックしているというご家庭も多いのではないでしょうか。サラダに添えるだけでなく、炒め物や煮物など、幅広い料理で活躍する便利食材です。
そこで今回は、ツナ缶を使った人気おかずレシピ8選をご紹介。いずれも15分以内で完成する簡単メニューなので、忙しい日のおかず作りに役立ちますよ。
ツナ缶の新たな魅力を発見しながら、ぜひ献立に取り入れてみてくださいね！
■【ゴマ油×ポン酢】大根とツナの炒め物
調理時間はわずか10分。ゴマ油の香ばしさが食欲をそそる炒め物です。ポン酢でさっぱり味に仕上げましょう。大葉を添えれば彩りと風味がアップします。炒めるときに豆板醤を使ってピリ辛味に、最後に溶き卵を加えてやさしい味に、などのアレンジも可能です。
■【多彩な食材と相性抜群】ツナ缶を使った絶品＆人気おかずレシピ7選
ヒジキの煮物が余ったときに、ぜひ試したいのがこちらのアレンジレシピ。マヨネーズとツナを和えることで、まったく違う味わいが楽しめます。コク旨でありながら、レモン汁と砂糖の甘酸っぱい風味で爽やかな後味。刻みネギを散らして彩り良く仕上げましょう。
乱切りにしたキュウリのパリパリとした食感がくせになるサラダです。ドレッシングに梅干しを加えて、ほど良い酸味をプラス。市販の練り梅を使ってもOKですよ。パンにはさんでサンドイッチにするのもおすすめ。
材料を混ぜ合わせてトースターでこんがりと焼くだけ！ ツナの濃厚さとコーンの甘みが絶妙にマッチした一品です。とっても簡単にできるので、お弁当や朝食の一品にぴったり。カレー粉やブラックペッパーなどのスパイスをちょい足しして、味変することもできますよ。
サワークリームをベースにしたソースにツナとアボカドを混ぜ合わせ、チーズをのせて焼き上げます。230度に予熱したオーブンを使用するので、調理前に温めておきましょう。表面のチーズに少し焦げ目が付くくらいまで焼くと、香ばしさが増します。
京都の家庭料理「おばんざい」は、素朴でまろやかな味わいが魅力。ツナ缶の旨味をだしとして活かせば手軽に本格的な味に仕上がります。水と調味料を煮立てて材料を加えたら、数分煮ましょう。冷蔵庫で冷やすとよく味がなじむので、作り置きおかずにも最適です。
ツナの旨味で野菜がたっぷり食べられる卵炒めです。野菜をゴマ油で炒めた後に、ツナと調味料を混ぜた卵を一気に流し入れて混ぜ合わせます。この時、半熟の状態で仕上げるのがコツ。お好みの半熟加減になったら、すばやく器に取り出しましょう。
たっぷりのキノコを使う、秋らしい一品。ツナの旨味と合わさることで風味豊かな味わいになります。白ワインを加えることで風味がグッと引き立ち、上品な仕上がりに。塩と粗びき黒コショウをしっかりめに振るのが味の決め手です。
■ツナ缶は「オイル漬け」と「水煮」どちらを使う？
ツナ缶は旨味の宝庫とも言える存在。料理に加えるだけで、コク深く風味豊かな一品に仕上がります。そんなツナ缶ですが、「オイル漬け」「水煮」の違いを意識したことはありますか？
オイル漬けはコク深く、炒め物やグラタンなど、しっかりと味をつけたい料理に適しています。一方、水煮はオイル漬けに比べてカロリーは3分の1ほどと控えめ。あっさり仕上げたいときや、健康志向の方におすすめです。加熱するとパサつきやすいため、和え物やスープなど水分のある料理に向いています。
料理の種類や味の好みに合わせてツナ缶を選び、今回ご紹介したレシピにチャレンジしてみてくださいね。
(Lily-bono)
大根とツナの炒め物
【材料】（2人分）
大根 5~6cm
ツナ(缶) 40g
大葉 2~3枚
ポン酢しょうゆ 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 2
【下準備】
1、大根は皮をむき、薄いイチョウ切りにする。
2、ツナはザルに上げ、汁気をきる。
3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を熱して大根を炒め、透き通ったらツナを加え、軽く炒める。
2、ポン酢しょうゆを加えて手早くからめ、器に盛って大葉をのせる。
ヒジキの煮物とツナのマヨネーズ和え
■ツナ缶は「オイル漬け」と「水煮」どちらを使う？
