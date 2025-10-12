大根とツナの炒め物【材料】（2人分）大根 5~6cmツナ(缶) 40g大葉 2~3枚ポン酢しょうゆ 大さじ 2ゴマ油 小さじ 2【下準備】1、大根は皮をむき、薄いイチョウ切りにする。2、ツナはザルに上げ、汁気をきる。3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油を熱して大根を炒め、透き通ったらツナを加え、軽く炒める。2、ポン酢しょうゆを加えて手早くからめ、器に盛って大葉をのせる。