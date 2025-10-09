インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioサプライサービスでソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 10 VII」を10月31日に発売する。価格は7万4800円。同社のMVNOサービス「IIJmio」の通信契約で、割引価格で販売するキャンペーンも実施される。 Xperia 10 VII 「Xperia 10 VII」は、ソニー製の5Gスマートフォン。背面カメラの並びが横並びになったほか、シャ