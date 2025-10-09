インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioサプライサービスでソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 10 VII」を10月31日に発売する。価格は7万4800円。同社のMVNOサービス「IIJmio」の通信契約で、割引価格で販売するキャンペーンも実施される。

Xperia 10 VII

「Xperia 10 VII」は、ソニー製の5Gスマートフォン。背面カメラの並びが横並びになったほか、シャッターボタン「即撮りボタン」が備えられており、カメラアプリの起動やシャッターボタン、動画撮影、スクリーンショットの撮影に利用できる。

ディスプレイは6.1インチ、19.5:9のFHD+ OLEDを採用。リフレッシュレートは120Hzに対応する。バッテリー容量は5000mAh。

IIJmioサプライサービスでは、8GB＋128GBモデルがラインアップされる。価格は7万4800円、3125円/月×24回の分割払いでも購入できる。

キャンペーン

11月20日までの期間中、IIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを、他社からの乗り換え（MNP転入）で契約し、対象端末を同時に購入すると、1契約者あたり1台まで、のりかえ価格で提供される。

適用後の価格は6万4980円、2709円×24回の分割払いでも購入できる。