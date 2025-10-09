主人公のみちる(35)は、義妹・さとみから、弟・りょうたによる心を削るモラハラの相談を受けます。弟・りょうたの激昂を恐れ、姉でありながら弟と向き合えなかったみちるですが、義妹の憔悴ぶりに「このままではいけない」と強く感じ、行動を始めることに。『弟はモラハラ加害者でした』をごらんください。 妊娠中の主人公・みちるは、優しい義妹・さとみから、弟でさとみの夫・りょうたの暴言と支配について相談を受けます。単