富山県の北陸自動車道で9日午前、受刑者を護送中だった名古屋刑務所のマイクロバスから火が出て全焼しました。警察などによりますと、9日午前10時40分ごろ、富山県の北陸自動車道下りの砺波インターチェンジ付近を走っていた名古屋刑務所のマイクロバスから火が出ました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、バスは全焼しました。バスは当時、受刑者1人を北陸地方の刑務所へ護送中でしたが、刑務官らと合わせ