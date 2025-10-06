「銀行員は目ざとくココを見ている！不動産投資で銀行融資を受けやすくするためのコツを伝授します！」と題した動画内で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、銀行が何を見て融資の可否を決めるのかを実務目線で解き明かした。内容は「サラリーマンでも経営者でも“年収以外”のポイントがあるのか」という視聴者の疑問に答える形で進行し、年収神話をあっさり否定している。 木村氏は冒頭、「年収が高ければ自