¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î3Æü¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼Ò³°¤«¤é¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤¹º¯À×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç