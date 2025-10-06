¥¢¥µ¥ÒGHD ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¸øÉ½ ¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤â Ä´ºº·ÑÂ³
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î3Æü¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼Ò³°¤«¤é¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹º¯À×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¾ÜºÙ¤ÏÈó¸øÉ½¡£Ï³±Ì¤ÎÆâÍÆ¤äÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1Æü¤«¤é¤Ï¼õÃí¤ò¼êºî¶È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃíÊ¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï½Ð²Ù¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Â¾¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥±¡¼¥¹¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¤Î½Ð²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³ÆÊýÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ää»ßÃæ¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¶ÈÌ³¤Ïº£½µÃæ¤ò¤á¤É¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¾¡ÌÚÆØ»Ö¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸Àè¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ÈÈÏ°Ï¤ÎÆÃÄê¤Ë¸þ¤±Ä´ºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤Éüµì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤ÆÂåÂØ¼êÃÊ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£