テヘランの市場＝9月29日（共同）【テヘラン共同】核開発問題を巡りイランへの国連制裁が再発動して5日で1週間。既に敵対する米国の単独制裁に苦しむイランの市民は、一層の経済不況への不安を募らせる。米国やイスラエルとの関係がさらに悪化し、再攻撃されるのではないかとの懸念も広がる。「全世界がイランを敵視している」。首都テヘランの市場で雑貨店を営むモフセンさんが嘆息した。1日当たりの客は多くて10人。「再攻撃