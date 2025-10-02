日本マクドナルド（東京都新宿区）が、「三角チョコパイ 黒」「三角チョコパイ いちごミルク味」を、10月8日から期間限定で発売します。パッケージは「うさぎ」デザイン「三角チョコパイ」は、2007年に初めて発売。何層にも重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームが楽しめる秋冬限定のホットスイーツです。「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアル。チョコクリー