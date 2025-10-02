日本マクドナルド（東京都新宿区）が、「三角チョコパイ 黒」「三角チョコパイ いちごミルク味」を、10月8日から期間限定で発売します。

パッケージは「うさぎ」デザイン

「三角チョコパイ」は、2007年に初めて発売。何層にも重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームが楽しめる秋冬限定のホットスイーツです。

「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアル。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーを楽しむことができる一品です。価格は170円〜（以下税込み）。

新作の「三角チョコパイ いちごミルク味」は、甘酸っぱい「とちおとめ」を使用したいちごチョコクリームに、ミルクフレーバーがマッチし、さらにザクザク食感のストロベリーコーンクラッシュを加えた商品です。何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、滑らかなクリームが合わさったスイーツとなっています。価格は190円〜。

今年はウサギをモチーフにした数量限定パッケージで提供されます。「三角チョコパイ いちごミルク味」は白ウサギ、「三角チョコパイ 黒」は黒ウサギがデザインされています。

「三角チョコパイ 黒」は12月下旬（予定）まで、「三角チョコパイ いちごミルク味」は10月下旬（予定）まで、全国の店舗（一部を除く）で販売されます。