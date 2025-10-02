YouTube動画『【春の家計革命】知らないうちに月1万円損してる！今すぐ見直すべき家計のムダ4つ​』が公開され、元教員・FP（ファイナンシャルプランナー）の秋山ひろ氏が、春のタイミングで家計の無駄な出費を総点検する重要性について語った。 秋山氏は「おかんのお金を守りたい秋山です」と挨拶し、生活費やスマホ代など多くの人が見逃しがちな“4つの家計のムダ”について具体的に解説