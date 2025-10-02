「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が１点リードの六回に無死満塁のピンチを招くも、鮮やかに切り抜けてリードを守った。本拠地は総立ちで右腕に拍手を送った。初回にテオスカーの失策をきっかけに２点を失った山本。だが以降はしっかりと立ち直り、打者１３人連続アウトの離れ業を見せた。しかし六回、連打で無死一、二塁のピンチを背負う。