2025年9月29日、第一財経は、中国発のキャラクター「Labubu（ラブブ）」の人気に陰りが見え始める中、デザイナーズトイ大手「POPMART（ポップマート）」が新たなキャラクター商品をリリースしたことを報じた。記事は、ポップマートが29日夜に新キャラクター「星星人」の新作シリーズをオンラインで発売したところ、即座に完売したと紹介。発売前のライブ配信には合計で320万人以上が殺到するなど、発売に当たって激しい争奪戦が繰