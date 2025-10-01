（桃園空港中央社）英国で旅行サービス手配を手掛ける、エアポート・パーキング・アンド・ホテル（APH）が先月初旬に発表した「世界で最もフレンドリーな空港ランキング」で、北部・桃園市の桃園国際空港が1位に選ばれた。同空港の運営会社は先月30日、世界の旅行者に親切で便利だと感じてもらえる国際ハブを目指して引き続き努力すると喜びを示した。調査は今年5月20日から8月末まで、英国を中心とする世界120カ所以上の混雑空港