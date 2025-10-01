「オリエンタルホテル 東京ベイ」では、ご自身の好みで自由に肉料理をアレンジできるブッフェフェア「つながるミートパーティー」を開催中！多彩なラインナップの肉料理とトルティーヤやコッペパン、アボカドディップやサルサソースなどを組み合わせ、自由にアレンジして楽しめます☆ オリエンタルホテル 東京ベイ／ブッフェフェア「つながるミートパーティー」 開催期間：2025年8月30日（土）〜10月31日（金）開