Netflixドラマで世界的に人気の「暴君のシェフ」が、1〜10日に日本でポップアップストアをオープンする。東京・渋谷で始まり、名古屋、福岡、大阪の計4都市を巡回する。また、2〜11日にはソウルで開催し、台湾でもポップアップストアの開催が確定した。韓国メディアのイーデーリーは1日「ドラマの最終回がすでに公開されたが、作品の余韻を楽しもうとする国内外の視聴者の熱い声援に応えるために用意された行事」などと報じた。ポ