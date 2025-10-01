サービス業の現場にはいろいろな苦労がある。特に「わがままなお客様」への対応はその最たるものだろう。投稿を寄せた30代男性（神奈川県）は、以前勤めていた職場でこんな迷惑客を目にした。「開店前なのに『早く来ているんだからお店開けろ』って言っていたお客さまがいたことは衝撃でした」この客は「開店30分前」から店頭に並び、営業開始の時刻を早めるよう催促してきたのだ。これには男性も「並んだのはお客さま自身なのに…