ÏÃÂê¤Î¥³¥é¥ÜºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂç¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¯¥í¥ß¡×20¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âANNA SUI mini¡Ê¥¢¥Ê ¥¹¥¤¡¦¥ß¥Ë¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ù¡ÖANNA SUI¡×¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANNA SUI mini¡×¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂç¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¢öANNA SUI mini¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¯¥í