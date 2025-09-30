J1リーグ3連覇を目指すヴィッセル神戸は、今月20日に元日本代表GK権田修一を獲得した。36歳の権田は、2014年と2022年のワールドカップに出場し、カタール大会では日本代表の守護神も務めたベテランGK。今夏にハンガリー1部デブレツェンを退団して以降、新天地を探していた。DAZNのやべっちスタジアムに出演した権田は、3カ月ほどの無所属期間についてこう話していた。「5月末にハンガリーでシーズンが終わって、日本に帰国してから