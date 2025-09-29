ダイハツ軽スポーツカー「コペン」生産終了へ！ダイハツは2025年9月29日、軽オープンスポーツカー「コペン」の現行モデルの生産を、2026年8月末で終了すると発表しました。同時に、これまでコペンを支えてきたオーナーやファンへの感謝を示すべく、その絆を未来につなぐ決意を込めたスペシャルイベントを今後全国で開催するといいます。ダイハツ「コペン セロ」【画像】生産終了するダイハツ「コペン」を画像で見る（32枚）