ダイハツ軽スポーツカー「コペン」生産終了へ！ 登場から“12年”で歴史に幕！ “唯一無二”の「軽オープンカー」2026年8月に消滅へ

ダイハツ軽スポーツカー「コペン」生産終了へ！

ダイハツは2025年9月29日、軽オープンスポーツカー「コペン」の現行モデルの生産を、2026年8月末で終了すると発表しました。

同時に、これまでコペンを支えてきたオーナーやファンへの感謝を示すべく、その絆を未来につなぐ決意を込めたスペシャルイベントを今後全国で開催するといいます。

コペンは、初代モデルが2002年に発売した軽オープンスポーツカー。

実用性を求められることの多い「軽自動車」でありながら、「電動ハードトップを搭載する2人乗りスポーツカー」という豪華で割り切った設計を採用したことで、唯一無二の個性と独自のポジションを確立しました。

現行コペンは2014年に登場した2代目で、「ローブ」「エクスプレイ」「セロ」というコンセプトの異なる3タイプのボディスタイルをラインナップ。

さらに2019年には、トヨタのレーシングチーム「GAZOO Racing」との協力によって開発された第4のモデル「コペンGRスポーツ」も追加されたことで、コペンは普段使いから本格的なスポーツ走行まで様々な楽しみ方に対応するモデルに成長していました。

しかし2024年10月には、SUVテイストのモデルであるエクスプレイの生産が終了し、ラインナップが減少。

モデルライフが10年目を迎えたこともあり、他のコペンシリーズの生産についても心配する声がファンから上がっていました。

今回ダイハツは、そんなコペンシリーズの全モデルについて、生産を2026年8月末に終了すると発表。

しかしその一方で、公式サイトでは「再びコペンを世の中に送り出せるよう、様々なスタディを続けております」とも掲載しており、これからもコペンの開発で培ったモノづくりの精神や技術を受け継ぐモデルをファンに送り届けるべく、その努力を惜しまないことを宣言しています。

また、コペンの初代と2代目を通じた特設サイトも新たに公開され、コペンを愛する人たちがつながれるイベントを2026年春頃を目標に開催すると発表。

さらに「ダイハツ コペンチーム一同」の名のもと、「この小さなクルマに、大きなロマンが乗っている。」とファンへのメッセージが掲載されています。

このように、2026年8月末に生産終了することが決定したコペン。

これから購入を希望する人は、早めに最寄りのディーラーなど販売会社に連絡する必要がありそうです。