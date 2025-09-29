ライアン・ウォードがPCLでMVP米大リーグ、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツは日本時間28日、公式Xでライアン・ウォード外野手が、2025年のパシフィック・コースト・リーグ（PCL）のMVPに選出されたと発表した。好成績を残しながら昇格できない27歳に、ファンから同情の声が続出した。主に左翼を守る右投げ左打ちのウォードは今季、PCLでリーグトップの36本塁打、122打点、73長打、315塁打をマーク。圧倒的な数字