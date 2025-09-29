ライアン・ウォードがPCLでMVP

米大リーグ、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツは日本時間28日、公式Xでライアン・ウォード外野手が、2025年のパシフィック・コースト・リーグ（PCL）のMVPに選出されたと発表した。好成績を残しながら昇格できない27歳に、ファンから同情の声が続出した。

主に左翼を守る右投げ左打ちのウォードは今季、PCLでリーグトップの36本塁打、122打点、73長打、315塁打をマーク。圧倒的な数字を残し、PCLのMVPに輝いた。昨季も33本塁打、101打点と活躍したが、いまだメジャーでのプレー機会は得られていない。

米ファンからはチャンスに恵まれない27歳に同情の声が噴出した。

「彼が今年、昇格してプレーする機会を得られなかったのは理解に苦しむ」

「なぜ大リーグのチームでのチャンスをもらえないのか、知りたくてたまらない。毎年のように活躍しているようだが」

「来年には、彼がどこかでチャンスを得られることを願っている」

「コメッツについてはあまり報道していないが、ライアン・ウォード、なんてシーズンだ」

「今シーズン、彼を一度も見ないなんておかしいだろ」

「若いスターよ、来年は会おう！」

ウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースに入団。昨オフは「ラグザス プレミア12」に米国代表として出場していた。



（THE ANSWER編集部）