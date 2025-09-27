なめらかな食感と、うっとりするような上品な香りが魅力の洋梨。贈答品やスイーツの素材としても人気が高く、秋の味覚として親しまれています。そこで今回は、洋梨の歴史やラ・フランスとの違い、食べ頃の見極め方まで、豆知識をたっぷりご紹介。さらに、洋梨のお手軽＆贅沢レシピ5選をピックアップしました。スイーツはもちろん、生ハムやチーズと合わせたおつまみなど意外なアレンジも必見です。■洋梨の起源と歴史洋梨はコーカ