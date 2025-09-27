洋梨のソテー【材料】（2人分）洋梨(半割:缶) 2個グラニュー糖 大さじ 2レモン汁 小さじ 1バター 10gシナモンパウダー 適量ミントの葉 適量【下準備】1、洋梨は食べやすい大きさのくし切りにする。【作り方】1、フライパンにバターを溶かし、洋梨を炒める。焼き色がついてきたら、グラニュー糖、レモン汁を加え、茶色くトロミがつくまで中火で炒め焼きにする。2、器に盛り、シナモンパウダーを振ってミントの葉を飾る。