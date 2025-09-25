ハーマンインターナショナルは9月25日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、超軽量かつ持ち運びに便利なポケッタブルサイズ設計で、さらに進化したポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go Essential 2（ゴー エッセンシャル ツー）」を、「JBL」公式オンラインショップ、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストア限定で発売した。カラーは、ブルー、レッド、ブラックの3色。価格は451