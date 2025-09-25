ダイヤモンドバックスドジャース」（２４日、フェニックス）ドジャース大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で中堅フェンス直撃の三塁打を放った。大谷の安打は２１日・ジャイアンツ戦以来で２試合ぶり。これで２８試合連続出塁となった。カウント３−１からの５球目、内角１５３キロをとらえた大谷の打球は今季５４合本塁打を期待させる角度で上がり、大谷自身も一瞬、確信したかのように歩きか