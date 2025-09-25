かつて日本にはクラゲを食用とする文化はほとんどなかった。それが惣菜として普及したのには、あるきっかけがあった。シーフード惣菜のメーカー大栄フーズ会長の岡康人さんによる『中華くらげ、とびっ子を世に出した男』（日刊現代）より、紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／heinteh※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／heinteh■クラゲを国民的惣菜にした男の戦略日本は海に囲まれた島国で、古くから水産加工業が栄