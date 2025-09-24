J２で８位のRB大宮アルディージャは９月24日、長澤徹監督の解任と宮沢悠生新監督の就任を発表した。大宮は、初めてJ３に降格した直後の2024年に長澤監督を招聘。J３優勝と１年でのJ２復帰を果たした。だが、長澤体制２年目の今季は、開幕４連勝を飾るなど序盤は上位で推移していたものの、５月末からは７戦未勝利を経験し、直近は３連敗。思うように勝点を積み上げられず、J１昇格プレーオフ圏外に弾き出されていた。長澤