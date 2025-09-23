国内外の有識者や産業界トップらが「価値多層社会」の実現に向けて意見を交わす「第１回京都会議」が２３日、京都市の国立京都国際会館で開幕した。ＡＩ（人工知能）時代の哲学創造に取り組む京都哲学研究所の主催。経営者や哲学者、芸術家ら様々な分野の専門家が参加し、ＡＩの進化を見据え、目指すべき「価値」について話し合った。京都哲学研究所は２０２３年に設立され、哲学者の出口康夫・京大教授とＮＴＴの澤田純会長が