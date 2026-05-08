Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デジタルテクノロジーが進化を続けている現代においてもアナログ技術の最高到達点として、色褪せない存在感を放つ自動巻き腕時計。その魅力について今さら語る必要はありませんが、希少な黒檀（こくたん）をあしらった「木製自動巻き腕時計」があると聞き、今回はこちらを実際に使用してみた感想をレポートします。