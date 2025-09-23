6月に学歴詐称疑惑が浮上した、静岡・伊東市の田久保眞紀市長（55）。7月には百条委員会が設置され、自身の卒業証書とされるものをチラ見せしかしなかったという指摘を受けて「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶している」と回答。結局、卒業証書の書類提出を拒否したままだった。9月に入ると市議会で全会一致による田久保市長の不信任決議が可決され、、議会解散を選んだ田久保市長。“補正予算案提出の準備などが止まったこと”