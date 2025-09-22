¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ïº£Æü¤â¤Þ¤¿±óÌî¤Ç¤«¤Ã¤Ñ¤òÄà¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û59.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?Äà¤ê?¤Î¸÷·Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àî¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤­½Ð¤µ¤ì¤¿Äà¤ê´È¡Ê¡©¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï......¥­¥å¥¦¥ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ã¤Ñ¤Î¹¥Êª¤Ï¥­¥å¥¦¥ê¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥­¥å¥¦¥ê¤ò²¼¤²¤¿Äà¤ê´È¤Ç¤«¤Ã¤Ñ¤¬Äà¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤