着々と日没が近づいてきているが、まだまだ日差しは強い。Fools GOLDのフィールドに集まった人々の頭上を赤とんぼが優雅に飛び交っている風景に和まされる。そんな空間にDragon Ashが降臨！ メンバーたちが現れると、頭にタオルを巻いたり、サングラスをしながら熱中症対策をしていた観客の間からものすごい歓声が上がった。◆ライブ写真「手叩け、中津川！」――Kj（Vo, G）の呼びかけに応えて沸き起こった激しい手拍子。1曲目「E