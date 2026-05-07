2026年の母の日は、華やかなケーキで“ありがとう”の気持ちを伝えてみませんか？銀座コージーコーナーでは、5月8日（金）～10日（日）の3日間限定で、母の日仕様の特別なスイーツを販売♡ベリーをたっぷり使ったプチケーキアソートや、お花をイメージしたデコレーションケーキなど、見た目もかわいく気分が華やぐラインナップがそろいます。