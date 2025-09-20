「何方道」の読み方をご存知でしょうか？ 「なんぽうどう」や「いずかたみち」ではありませんよ。 これが読める方は、かなり少ないのではないかと思います。 日常ではよく使われる言葉なのですが… さて、あなたには読むことができますか？ 「何方道」の読み方のヒントはこちら ひらがなで書くと「〇〇〇〇〇」の5文字 「いずれにしても」「結局は」といった意味です 「何方道、彼は来ないと思うよ」などと使います