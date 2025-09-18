【アーケロン】 発売時期：未定 価格：未定 ドリムエイジによる3人制チームアクション「アーケロン」の情報が新たに公開となった。今回は本作を発売前に先行して体験できたため、その内容をお送りする。発売時期や価格は未定だが、9月20日～22日、9月26日～28日にて公開テストの実施が予定されている。 「アーケロン」は、3人1チー