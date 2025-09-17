日本航空（JAL）とADWAYS DEEEは、「サ旅万博2025」を10月3日から5日まで開催する。会場に、北海道・東北、関東・甲信越、中部・近畿、中国・四国、九州・沖縄の5つの大型テントサウナを設置し、47都道府県の「ご当地サウナ」を体験できる。3日間は3部構成で全7つの時間枠を設け、時間枠ごとに各パビリオンの体験プログラムを切り替える。このほか特設ブースや物販ブースを展開する。会場は温泉施設や飲食施設を備える複合型リゾー