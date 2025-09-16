ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 引退後「確かな情報」が出ない安室奈美恵さん「自粛要請」で取材でき… 安室奈美恵の引退 安室奈美恵 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 引退後「確かな情報」が出ない安室奈美恵さん「自粛要請」で取材できず？ 2025年9月16日 18時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 公の場から姿を消している安室奈美恵さんについて週刊女性PRIMEが報じた 引退直前に「取材自粛要請」が代理人弁護士からメディアに送られたという はっきりとした意思表明により、強引な取材はされなかったとみられる 記事を読む 関連の最新ニュース 安室奈美恵の引退 記事時間 引退後「確かな情報」が出ない安室奈美恵さん「自粛要請」で取材できず？ 記事時間 01/19 21:27 安室奈美恵さんの復帰報道、代理人「聞いていない」と否定 記事時間 04/13 17:27 安室奈美恵さんのグッズ発売は復活の予兆？「本人サプライズ登場」への期待 おすすめ記事 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 『ハリー・ポッター』ハーマイオニー＆ドラコのファンフィクから生まれた小説が巨額オファーで映画化決定 2025年9月11日 20時58分