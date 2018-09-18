安室奈美恵の引退
安室奈美恵が2017年9月20日に、2018年9月16日をもって引退すると発表した。
2025年9月16日
2023年1月19日
2022年4月13日
2019年1月20日
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安室奈美恵さんがMCをしない理由「うまく表現できないので」
コンサートでMCがない理由は「うまく表現できないので」と安室さんは説明
デイリースポーツ
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楽曲を渡された2日後にライブでパフォーマンス 安室奈美恵さんの凄さ
小室哲哉氏が安室さんの凄さに驚愕したというエピソードを関係者が紹介
スポニチアネックス
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安室奈美恵さんが引退を決断した理由語る 声帯壊し「限界なのかな」
引退直前に収録されたインタビューで、引退を決断した理由を語った安室さん
オリコンニュース
2018年11月13日
2018年10月1日
2018年9月30日
2018年9月26日
2018年9月25日
2018年9月23日
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安室奈美恵さん引退前日のイモトアヤコ 沖縄で涙ながらに感謝
「前夜祭」のチケットには抽選で外れたものの、沖縄へ向かったイモト
スポニチアネックス
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「最後に会えるかと…」松本人志が安室奈美恵さん引退にコメント
「最後に一回くらいどっかで会えるかなと思ったんやけどね」などとコメント
ミュージックヴォイス
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明石家さんま、安室奈美恵さん引退で持論 「残ってあげるべき」
支持してくれる人がいるなら「残ってあげるべきやな」と自身の考えを語った
日刊スポーツ
2018年9月22日
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引退では終わらず 安室奈美恵さんvsマスコミで熾烈バトル勃発か
同日付のスポーツ紙では大々的に報じないようマスコミに要望したという
日刊ゲンダイDIGITAL
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おぎやはぎ、安室奈美恵さんの引退を惜しむ「神になったんだね」
ラストライブの話題になり、「神だね、神になったんだね」と矢作兼
マイナビニュース
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安室奈美恵さんがファンの女性に大人の対応 笑顔で握手
ある病院で、ファンらしき女性が安室さんを追いかけ声をかけたという
FRIDAYデジタル
2018年9月19日
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最後も安室奈美恵さんらしいライブ、ファンはNEVER ENDを大合唱
「最後まで、笑顔のまま。いかにも安室ちゃんらしいライブ」だと参加者
NEWSポストセブン
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中川翔子がかつて番組で撮ったプリクラ 安室奈美恵さんの姿も
かつて音楽番組の出演者で撮ったプリクラショットを公開
ミュージックヴォイス