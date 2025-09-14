[9.13 プレミアリーグ第4節](ロンドン スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[ウエスト・ハム]先発GK 1 マッズ・ハーマンセンDF 2 カイル・ウォーカー・ピータースDF 3 マキシミリアン・キルマンDF 12 E. DioufDF 15 コンスタンティノス・マブロパノスMF 7 クリセンシオ・サマーフィルMF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズMF 10 ルーカス・パケタMF 18 マテウス・フェルナンデスMF 28 トマーシュ・ソウチェクFW 20 ジャロッ