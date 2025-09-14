[9.13 プレミアリーグ第4節](ロンドン スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 12 E. Diouf

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 22 ウカシュ・ファビアンスキ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 イゴール

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディー ポッツ

MF 39 アンディ・アービング

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

監督

グレアム・ポッター

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 7 シャビ・シモンズ

FW 11 マティス・テル

FW 20 モハメド・クドゥス

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 33 ベン・デイビス

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります