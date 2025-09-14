ウエスト・ハムvsトッテナム スタメン発表
[9.13 プレミアリーグ第4節](ロンドン スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 12 E. Diouf
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 22 ウカシュ・ファビアンスキ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 イゴール
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディー ポッツ
MF 39 アンディ・アービング
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
グレアム・ポッター
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 11 マティス・テル
FW 20 モハメド・クドゥス
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります